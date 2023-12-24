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Канчельскис: «Сборной России не будет на чемпионате мира – 2026»

24 Декабря 2023 • 12:40 Комментировать

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном участии сборной России на чемпионате мира в 2026 году.

«Не надо питать никаких иллюзий по поводу выступления сборной на международной арене. В РФС могут говорить все что угодно, но сборной России не будет на ЧМ-2026, нас не допустят», — заявил Канчельскис порталу «РБ Спорт».

Напомним, следующий чемпионат мира пройдет сразу в трех странах — США, Мексике и Канаде.

Стоит сказать, что сборная России пропустила минувший мундиаль, который прошел в Катаре, а также не была допущена до Евро-2024. Кроме того, команда Валерия Карпина не принимает участие в розыгрыше Лиги наций.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Канчельскис
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