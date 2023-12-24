Якубко: «Сборной России будет непросто в матче с Сербией»

Бывший нападающий «Динамо» Мартин Якубко поделился мнением о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Сербии.

Напомним, матч Россия — Сербия состоится в марте следующего года в Москве.

«Сложно говорить о том, что произойдёт в мартовской игре — никто не знает, какой будет состав, что будет с футболистами. Сербский футбол — сильный, их игроки выступают по всему миру, в хороших лигах. Для России это будет непростая игра», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

Также словак признался, что ему тяжело смотреть на отстранение российских команд от международных турниров. По словам Якубко, он надеется на скорое возвращение России в Европу.