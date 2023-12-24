Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Якубко: «Сборной России будет непросто в матче с Сербией»

24 Декабря 2023 • 10:35 Комментировать

Бывший нападающий «Динамо» Мартин Якубко поделился мнением о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Сербии.

Напомним, матч Россия — Сербия состоится в марте следующего года в Москве.

«Сложно говорить о том, что произойдёт в мартовской игре — никто не знает, какой будет состав, что будет с футболистами. Сербский футбол — сильный, их игроки выступают по всему миру, в хороших лигах. Для России это будет непростая игра», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

Также словак признался, что ему тяжело смотреть на отстранение российских команд от международных турниров. По словам Якубко, он надеется на скорое возвращение России в Европу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Сербии Мартин Якубко ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Вест Хэм» уверенно обыграл «МЮ» 17
«Барселону» хотят исключить из Лиги чемпионов на несколько лет 8
​Друг Роналду продолжает «травить» тен Хага 7
«Ювентус» вырвал победу в матче с «Фрозиноне» 6
Камоцци: О Чалове знают в Европе 6
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 24 Декабря
10:35 · Чемпионат мира 2026
Якубко: «Сборной России будет непросто в матче с Сербией»
23 Декабря
14:28 · Чемпионат мира 2026
Деменко высказал мнение о матче Россия - Сербия
11:37 · Чемпионат мира 2026
Член исполкома РФС Зотов: «Нет гарантий, что перейдя в АФК мы будем играть»
22 Декабря
18:57 · Чемпионат мира 2026
Тихонов поддержал решение РФС не переходить в Азию
18:43 · Россия. Премьер-лига
Уилкшир: Австралия играла бы против россиян
14:29 · Чемпионат мира 2026
Россия сохраняет шансы сыграть на чемпионате мира в 2026 году – Дюков
14:11 · Чемпионат мира 2026
Созин: Думаю в 2025 году Россию вернут на европейскую арену
21 Декабря
19:31 · Чемпионат мира 2026
Смородская – о матче Россия – Сербия: «У сборной будет первый интересный матч»
19:16 · Чемпионат мира 2026
Колосков – об обращении УАФ: «Это жест отчаяния»
18:31 · Чемпионат мира 2026
УАФ пожаловалась в УЕФА и ФИФА на игру сборных России и Сербии 2 официально
17:09 · Чемпионат мира 2026
Митрофанов: Карпину тяжело, он устал работать без выходных
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Виски на приёмах УЕФА больше, чем сакэ»: Экс-генсек РФС - о решении остаться в Европе эксклюзив
12:02 · Чемпионат мира 2026
Газзаев высказал мнение о матче Россия - Сербия
11:44 · Чемпионат мира 2026
РФС хочет организовать матч со сборной из Южной Америки
11:17 · Чемпионат мира 2026
Сёмин - о матче с Сербией: «Для сборной России это сейчас самый сильный соперник»
Все новости
Рекомендуем