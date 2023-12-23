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Деменко высказал мнение о матче Россия - Сербия

23 Декабря 2023 • 14:28 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко прокомментировал информацию о том, что в следующем году состоится товарищеская встреча между сборными России и Сербии.

«Такой спарринг полезен. Такие матчи для нашей страны очень важны. Они показывают, что нас все равно воспринимают и уважают. Это тоже немаловажный фактор», - приводит слова эксперта «Газета.Ru».

Ранее было объявлено, что товарищеский матч России против Сербии пройдет 21 марта на московском стадионе «ВТБ Арена».

В последней контрольной игре подопечные Валерия Карпина разгромно победили Кубу со счетом 8:0.

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Евро-Футбол.Ру,
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