Деменко высказал мнение о матче Россия - Сербия

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко прокомментировал информацию о том, что в следующем году состоится товарищеская встреча между сборными России и Сербии.

«Такой спарринг полезен. Такие матчи для нашей страны очень важны. Они показывают, что нас все равно воспринимают и уважают. Это тоже немаловажный фактор», - приводит слова эксперта «Газета.Ru».

Ранее было объявлено, что товарищеский матч России против Сербии пройдет 21 марта на московском стадионе «ВТБ Арена».

В последней контрольной игре подопечные Валерия Карпина разгромно победили Кубу со счетом 8:0.