Член исполкома РФС Зотов: «Нет гарантий, что перейдя в АФК мы будем играть»

Александр Зотов, который является членом исполкома РФС, высказался об отказе переходить из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Есть много «за» и «против» перехода в АФК. Нет гарантий, что мы будем играть перейдя туда. Коммерчески играть в Европе выгоднее. Вопрос, сколько времени продлится ситуация с отстранением», - приводятся слова Зотова на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что на этой неделе состоялось заседание исполкома РФС. На нем было принято решение остаться в УЕФА, несмотря на дисквалификацию. В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили Россию от международных соревнований.