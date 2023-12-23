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Член исполкома РФС Зотов: «Нет гарантий, что перейдя в АФК мы будем играть»

23 Декабря 2023 • 11:37 Комментировать

Александр Зотов, который является членом исполкома РФС, высказался об отказе переходить из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Есть много «за» и «против» перехода в АФК. Нет гарантий, что мы будем играть перейдя туда. Коммерчески играть в Европе выгоднее. Вопрос, сколько времени продлится ситуация с отстранением», - приводятся слова Зотова на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что на этой неделе состоялось заседание исполкома РФС. На нем было принято решение остаться в УЕФА, несмотря на дисквалификацию. В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили Россию от международных соревнований.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Зотов Переход РФС в АФК
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