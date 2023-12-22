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Комадина: «Россия всегда может рассчитывать на помощь Сербии» эксклюзив

22 Декабря 2023 • 21:50 Комментировать

Бывший игрок «Москвы» и «Химок» Александр Комадина в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Сербии.

— Я рад, что состоится матч между Сербией и Россией. Важно поддерживать друг друга в трудный момент. Россия всегда может рассчитывать на помощь Сербии и, наоборот, я это точно знаю. И со спортивной точки зрения этот матч — серьезный вызов для обеих команд, — сказал Комадина.

Сборная России и сборная Сербии проведут контрольный поединок 21 марта. Встреча должна состояться в Москве на домашней арене «Динамо».

Напомним, последний матч между Россией и Сербией прошел в 2020 году в рамках Лиги Наций. В той встрече наша команда была разгромлена со счетом 0:5.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Сербии Александр Комадина ещё теги
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