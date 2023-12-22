Бывший игрок тульского «Арсенала» Горан Чаушич отреагировал на решение провести товарищеский матч между сборными России и Сербии.

«Я очень рад, что сборные Сербии и России сыграют в марте, это одна из самых больших вывесок, которая может привлечь людей в Сербии. Уверен, что 90% людей в Сербии очень рады этому матчу и любят Россию», — сказал Чаушич.

Ранее сообщалось, что контрольный поединок Россия – Сербия состоится 21 марта. Игра должна будет пройти в Москве на домашнем стадионе московского «Динамо».

Напомним, в последнем товарищеском матче подопечные Валерия Карпина разгромили в Волгограде Кубу со счетом 8:0.