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Чаушич: «90% людей в Сербии очень рады матчу с Россией» эксклюзив

22 Декабря 2023 • 19:24 Комментировать

Бывший игрок тульского «Арсенала» Горан Чаушич отреагировал на решение провести товарищеский матч между сборными России и Сербии.

«Я очень рад, что сборные Сербии и России сыграют в марте, это одна из самых больших вывесок, которая может привлечь людей в Сербии. Уверен, что 90% людей в Сербии очень рады этому матчу и любят Россию», — сказал Чаушич.

Ранее сообщалось, что контрольный поединок Россия – Сербия состоится 21 марта. Игра должна будет пройти в Москве на домашнем стадионе московского «Динамо».

Напомним, в последнем товарищеском матче подопечные Валерия Карпина разгромили в Волгограде Кубу со счетом 8:0.

 

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Сборная России Сборная Сербии Горан Чаушич ещё теги
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