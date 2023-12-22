Тихонов поддержал решение РФС не переходить в Азию

Экс-тренер «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на решение РФС остаться в УЕФА.

Ранее неоднократно говорилось, что Россия может перебраться в Азиатскую конфедерацию.

«Я считаю, что абсолютно правильное решение не переходить, мы ближе к Европе, все равно мы там будем», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

По мнению специалиста, в Азии тоже есть страны, которые выступают против России, поэтому сейчас нужно просто ждать, ведь наши клубы очень долго играли в Европе и добивались там определенных результатов.

Напомним, российские команды и сборные не принимают участие в международных соревнованиях из-за отстранения.