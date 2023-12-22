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Чемпионат мира 2026

Россия сохраняет шансы сыграть на чемпионате мира в 2026 году – Дюков

22 Декабря 2023 • 14:29 Комментировать

Сборная России пока сохраняет шансы выступить на чемпионате мира в 2026 году. Об этом рассказал Александр Дюков, который занимает должность президента Российского футбольного союза.

Отвечая на вопрос о том, нет ли ощущения, что задачу с попаданием на следующий чемпионат мира реализовать невозможно, Дюков сказал «РБ Спорт»: «Она может быть реализована».

Дюков отметил, что сборная России ещё может получить право на участие в европейской части отбора на следующий мундиаль.

Напомним, что на днях исполком РФС принял решение пока не переходить из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

В 2026 году чемпионат мира примут три страны – США, Канада и Мексика.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Александр Дюков ЧМ-2026 ещё теги
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