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Созин: Думаю в 2025 году Россию вернут на европейскую арену

22 Декабря 2023 • 14:11 Комментировать

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин высказался о решении Российского футбольного союза (РФС) остаться в УЕФА.

Специалист отметил, что если президент РФС делает такие заявления, то значит, что есть понимание о том, когда Россия будет возвращена на европейскую арену.

«Главный вопрос: не вернут ли Россию в УЕФА, а когда нас вернут. Думаю, сезон 2024/2025 мы пропустим. А в сезоне 2025/2026, то есть в 2025 году – будем играть», - приводит слова Созина «Чемпионат».

Напомним, что весь российский футбол с февраля прошлого года временно отстранён от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире. 

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Андрей Созин
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