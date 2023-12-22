Созин: Думаю в 2025 году Россию вернут на европейскую арену

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин высказался о решении Российского футбольного союза (РФС) остаться в УЕФА.

Специалист отметил, что если президент РФС делает такие заявления, то значит, что есть понимание о том, когда Россия будет возвращена на европейскую арену.

«Главный вопрос: не вернут ли Россию в УЕФА, а когда нас вернут. Думаю, сезон 2024/2025 мы пропустим. А в сезоне 2025/2026, то есть в 2025 году – будем играть», - приводит слова Созина «Чемпионат».

Напомним, что весь российский футбол с февраля прошлого года временно отстранён от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.