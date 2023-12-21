Смородская – о матче Россия – Сербия: «У сборной будет первый интересный матч»

Ольга Смородская, бывший президент столичного «Локомотива» высказалась о будущем товарищеском матче между командами России и Сербии. Он планируется на 21 марта 2024 года, а местом его проведения станет московская «ВТБ Арена».

«У сборной будет первый интересный матч. Эта игра покажет нынешний уровень национальной команды, но это не приговор. Просто матч может быть хорошим, а два других не очень», - размышляет Смородская для Metaratings.

Сборная Сербии будет участвовать в финальной части Евро-2024 года. Туда балканская команда пробилась напрямую в рамках квалификационного отбора.