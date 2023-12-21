Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Колосков – об обращении УАФ: «Это жест отчаяния»

21 Декабря 2023 • 19:16 Комментировать

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков буднично воспринял обращение УАФ (Украинской ассоциации футбола) в УЕФА и ФИФА. Ассоциация требует отменить грядущий товарищеский матч между сборными России и Сербии.

«УЕФА вообще на это внимания не обратит. Было решение УЕФА, которое касалось только официальных матчей. А это товарищеский матч», - делится Колосков со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, игра Россия – Сербия должна состояться в Москве на газоне местной «ВТБ Арены». Её предварительная дата – 21 марта 2024 года. Сборная Сербии – участник чемпионата Европы 2024 года, куда балканцы отобрались напрямую.

УАФ пожаловалась в УЕФА и ФИФА на игру сборных России и Сербии

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Колосков УАФ ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 21 Декабря
19:31 · Чемпионат мира 2026
Смородская – о матче Россия – Сербия: «У сборной будет первый интересный матч»
19:16 · Чемпионат мира 2026
Колосков – об обращении УАФ: «Это жест отчаяния»
18:31 · Чемпионат мира 2026
УАФ пожаловалась в УЕФА и ФИФА на игру сборных России и Сербии 1 официально
17:09 · Чемпионат мира 2026
Митрофанов: Карпину тяжело, он устал работать без выходных
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Виски на приёмах УЕФА больше, чем сакэ»: Экс-генсек РФС - о решении остаться в Европе эксклюзив
12:02 · Чемпионат мира 2026
Газзаев высказал мнение о матче Россия - Сербия
11:44 · Чемпионат мира 2026
РФС хочет организовать матч со сборной из Южной Америки
11:17 · Чемпионат мира 2026
Сёмин - о матче с Сербией: «Для сборной России это сейчас самый сильный соперник»
10:55 · Чемпионат мира 2026
Газманов готов спеть гимн России перед матчем с Сербией
10:03 · Чемпионат мира 2026
Рахимов отреагировал на решение России остаться в УЕФА
08:46 · Чемпионат мира 2026
Радимов оценил решение РФС не переходить в Азию
08:39 · Чемпионат мира 2026
Игнатьев: «Решение остаться в УЕФА - выстраданное»
20 Декабря
20:42 · Чемпионат мира 2026
Матч между сборными России и Сербии пройдёт 21 марта в Москве на стадионе «Динамо»
20:21 · Чемпионат мира 2026
Быстров – о матче Россия – Сербия: Хорошая новость
20:11 · Чемпионат мира 2026
Петржела рассказал, почему РФС принял решение остаться в УЕФА
Все новости
Рекомендуем