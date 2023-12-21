Колосков – об обращении УАФ: «Это жест отчаяния»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков буднично воспринял обращение УАФ (Украинской ассоциации футбола) в УЕФА и ФИФА. Ассоциация требует отменить грядущий товарищеский матч между сборными России и Сербии.

«УЕФА вообще на это внимания не обратит. Было решение УЕФА, которое касалось только официальных матчей. А это товарищеский матч», - делится Колосков со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, игра Россия – Сербия должна состояться в Москве на газоне местной «ВТБ Арены». Её предварительная дата – 21 марта 2024 года. Сборная Сербии – участник чемпионата Европы 2024 года, куда балканцы отобрались напрямую.

УАФ пожаловалась в УЕФА и ФИФА на игру сборных России и Сербии