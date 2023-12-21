Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на решение РФС остаться в УЕФА.

«РФС явно надеется, что скоро нас допустят до международных матчей в Европе. Потому что уходить в Азиатскую конфедерацию, а потом возвращаться в европейскую – непростая задача. Возможно, существуют некоторые договоренности, о которых мы не знаем. У меня двоякое впечатление от этого решения. Но это решение осознанное и продуманное. Я бы тоже не пошел в Азиатскую конфедерацию, а продолжал бороться за то, чтобы справедливость восторжествовала», — сказал Радченко.