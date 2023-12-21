УАФ (Украинская ассоциация футбола) на своём официальном сайте заявила, что направила официальное письмо в УЕФА и ФИФА.

Таким способом ассоциация хочет повлиять на отмену грядущего матча между сборными России и Сербии, который должен состояться в марте 2024 года.

В заявлении указано, что украинская сторона желает «предотвратить возвращение российского футбола на международную арену». Согласно тексту письма, отстранение российских команд от соревнований должно продолжаться, и Россия не имеет права возвращаться в «цивилизованную семью европейского футбола».

Матч между сборными России и Сербии пройдёт 21 марта. Сербия является членом УЕФА, в последний раз россияне по политическим причинам встречались с командой из УЕФА более двух лет назад. Это была сборная Хорватии.