Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал решение РФС не вступать в азиатскую конфедерацию.

«Я считаю, что нам нужны международные официальные игры. У нас тяжело понять даже, кто игрок сборной по товарищеским играм. Для меня, как для футболиста, это статус. Игрок сборной - это статус на всю жизнь. А сейчас у нас 50 игроков сборной, и этот статус просто нивелируется. У нас сейчас в сборную почти все привлекаются. Это неправильно. Сборную должны представлять только лучшие.

Я думаю, нам нужно пользоваться возможностью, если переход в Азию предоставит нам шансы играть на международной арене. У меня большие сомнения по поводу того, что нас пустят в Европу в ближайшие годы. Слишком серьёзно на нас набросились по всем фронтам. Я не думаю, что футбол станет исключением. Но возможно, что у тех, кто принимает решение, есть больше информации. Если допустят в Европу, то, конечно, лучше немного подождать», - сказал Лепёхин.