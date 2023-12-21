Митрофанов: Карпину тяжело, он устал работать без выходных

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о поведении главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

«Валерий Георгиевич очень резкий и эмоциональный человек и иногда его неправильно понимают в контексте. На переговоры о контракте это не влияет. Мы каждый раз просим Валерия Георгиевича учитывать, что он мегапубличная персона», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

Функционер отметил, что Карпин очень устал, ведь он работает без выходных. Плюс ко всему накладывается логистика, Карпин уже живет в автобусе, подытожил Митрофанов.

Напомним, 54-летний Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Ближайший товарищеский матч национальной команды должен пройти в марте.