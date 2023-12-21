Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на решение РФС остаться в УЕФА.

«Наверное, руководители РФС понимают, что делают. Возможно, есть какие-то договорённости с УЕФА о том, что со временем мы вернёмся к международным играм. Гарантий от азиатской конфедерации у нас не было. Не факт, что Япония, Австралия и Южная Корея согласятся играть с нами. Таких гарантий никто не даст», - сказал Хомуха.

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