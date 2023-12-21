Известно итоговое место России в рейтинге ФИФА за 2023 год

Опубликована обновленная версия рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). По итогам уходящего года сборная России финишировала на 38-м месте.

Лидером рейтинга ФИФА является действующий чемпион мира – сборная Аргентины. На второй позиции находится национальная команда Франции, а на третьей – сборная Англии.

В десятку сильнейших сборных мира также попали: Бельгия, Бразилия, Нидерланды, Португалия, Испания, Италия и Хорватия.

Напомним, что Россия отстранена от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА. В последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина разгромила Кубу (8:0).

Полная версия рейтинга ФИФА