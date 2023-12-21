Газзаев высказал мнение о матче Россия - Сербия

Экс-главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев в общении с представителями СМИ высказался о товарищеском поединке между национальными сборными России и Сербии.

«Это одна из хороших европейских национальных команд. Побольше бы таких соперников для нашей сборной. Это очень важно и нужно. Я только приветствую. Будет интересная игра», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что товарищеский поединок сборных России и Сербии состоится в марте следующего года. Последний контрольный матч национальная команда провела против Кубы. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счетом 8:0.