РФС хочет организовать матч со сборной из Южной Америки

Глава РФС Александр Дюков поведал о возможной организации товарищеской встречи против национальной команды из Южной Америки.

«Матчи со сборными из Южной Америки? Со сборными из Южной Америки мы будем пытаться провести матч. Важно сыграть этот матч в России? Для наших болельщиков это важно», - передает слова руководителя «Чемпионат».

Ранее было объявлено, что в марте следующего года сборная России проведет товарищескую встречу против национальной команды Сербии. В последнем контрольном поединке подопечные Валерия Карпина разгромно одолели кубинцев со счетом 8:0.