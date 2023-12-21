Сёмин - о матче с Сербией: «Для сборной России это сейчас самый сильный соперник»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин в беседе с журналистами высказался о предстоящем товарищеском матче сборных России и Сербии.

«Для нашей сборной это сейчас самый сильный соперник из тех, что были до этого. Нужно подготовиться и хорошо сыграть. Будет много людей на футболе. Это хороший тест для нас», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что товарищеская встреча сборных России и Сербии состоится 21 марта следующего года в Москве.

В последнем контрольном матче подопечные Валерия Карпина одержали крупную победу над Кубой со счетом 8:0.