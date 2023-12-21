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Газманов готов спеть гимн России перед матчем с Сербией

21 Декабря 2023 • 10:55 Комментировать

Популярный российский певец Олег Газманов заявил, что хотел бы исполнить гимн России перед контрольным поединком против национальной команды Сербии.

«Хотел бы спеть гимн России перед матчем. Если пригласят, я не против», - передает слова исполнителя «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что товарищеская встреча сборных России и Сербии состоится 21 марта следующего года в Москве.

В последнем спарринге подопечным Валерия Карпина противостояла сборная Кубы. Российская сборная отпраздновала разгромную победу со счетом 8:0.

Напомним, что Россия отстранена от международных турниров решением УЕФА и ФИФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Сербии Олег Газманов ещё теги
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