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Рахимов отреагировал на решение России остаться в УЕФА

21 Декабря 2023 • 10:03 Комментировать

Наставник казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал решение РФС отказаться от перехода в Азию и остаться членом УЕФА, несмотря на отстранение от международных соревнований.

«Обрадовало, что не переходим, я изначально был против. Даже если бы у нас такая возможность была, всё равно это не тот уровень, который есть в Европе. Это очень хорошо для нас. Давайте потерпим», - поведал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Решение об отказе от перехода в АФК было принято на вчерашнем заседании исполкома Российского футбольного союза. Напомним, что клубы из России и национальная сборная получили международный бан на неопределенный срок.

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