Радимов оценил решение РФС не переходить в Азию

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на решение РФС отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Никаких гарантий от ФИФА мы не получили, а, следовательно, переходить в Азиатскую федерацию не было никакого смысла. Наверное, на данный момент - это правильное решение», - передает слова Радимова RT.

Таким образом, Россия осталась в УЕФА. Напомним, что с февраля прошлого года российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА.

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