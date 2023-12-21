Игнатьев: «Решение остаться в УЕФА - выстраданное»

Российский тренер Борис Игнатьев отреагировал на решение исполкома РФС отказаться от перехода из УЕФА в АФК.

«Решение остаться - выстраданное. Наверняка, АФК во главе с УЕФА и ФИФА приняли какое-то совместное решение и определили, что и здесь не место нашей сборной. Нам лучше ждать», - приводит слова Игнатьева Metaratings.ru.

Напомним, что 20 декабря прошло заседание исполкома РФС, на котором единогласно было принято решение остаться в УЕФА.

Российские клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены о участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА.