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Игнатьев: «Решение остаться в УЕФА - выстраданное»

21 Декабря 2023 • 08:39 Комментировать

Российский тренер Борис Игнатьев отреагировал на решение исполкома РФС отказаться от перехода из УЕФА в АФК.

«Решение остаться - выстраданное. Наверняка, АФК во главе с УЕФА и ФИФА приняли какое-то совместное решение и определили, что и здесь не место нашей сборной. Нам лучше ждать», - приводит слова Игнатьева Metaratings.ru.

Напомним, что 20 декабря прошло заседание исполкома РФС, на котором единогласно было принято решение остаться в УЕФА.

Российские клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены о участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА.

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РФС Борис Игнатьев УЕФА Переход РФС в АФК ещё теги
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