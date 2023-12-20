Матч между сборными России и Сербии пройдёт 21 марта в Москве на стадионе «Динамо»

Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Сурбатович подтвердил проведение товарищеского матча против сборной России.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что игра согласована с УЕФА и должна состояться в марте следующего года.

«Мы получили разрешение от УЕФА и договорились с РФС о проведении товарищеского матча между нашими сборными. Игра пройдет 21 марта в Москве на стадионе «Динамо», - приводит слова Сарбатовича Sport24.

Напомним, что сборная России не принимала участие в квалификации чемпионата Европы 2024 годы.