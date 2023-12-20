Быстров – о матче Россия – Сербия: Хорошая новость

Бывший футболист питерского «Зенита» Владимир Быстров высказался о том, что в марте следующего года состоится товарищеский матч между сборными России и Сербии, который был одобрен УЕФА.

Экс-игрок национальной команды отметил, что это хорошая новость.

«Сербия — отличная сборная, это отличный вариант для нашей национальной команды. РФС молодцы, что смогли договориться о таком матче», - приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.

В ноябре подопечные Валерия Карпина провели товарищеский матч против сборной Кубы и одержали победу со счётом 8:0.