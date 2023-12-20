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Петржела рассказал, почему РФС принял решение остаться в УЕФА

20 Декабря 2023 • 20:11 Комментировать

Бывший главный тренер питерского «Зенита» Властимил Петрежела высказался по поводу решения Российского футбольного союза (РФС) не переходить Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Сегодня, 20 декабря, состоялось заседание исполкома РФС, где единогласно было принято решение, что переход в Азиатскую конфедерацию не имеет смысла без гарантий от ФИФА.

«РФС решил остаться в УЕФА, так как понимает, что Россию допустят до международных турниров сразу же после окончания СВО», - приводит слова Петржелы «Матч ТВ».

Напомним, что с февраля прошлого года весь российский футбол отстранён от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.

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Евро-Футбол.Ру,
Властимил Петржела РФС УЕФА АФК ещё теги
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