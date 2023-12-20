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Президент «Урала» поддержал решение РФС остаться в УЕФА

20 Декабря 2023 • 20:05 Комментировать

Президент «Урала» поддержал решение РФС отказаться от перехода в АФК (Азиатскую футбольную конфедерацию) и остаться в УЕФА.

«Считаю, это абсолютно здравое решение. У нас в исполкоме сидят грамотные люди и не факт, что при переходе в Азию мы будем играть. Ждем возвращения», - говорит Иванов «РБ Спорту».

Напомним, что почти два года сборная России и российский клубы не могут играть официальные матчи в УЕФА по политическим причинам. Поэтому сборной России приходится проводить товарищеские матчи.

Ранее глава РФС Александр Дюков рассказал, что в марте 2024 года россияне планируют сыграть с соперником из УЕФА и участником Евро-2024 – сборной Сербии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС УЕФА Григорий Иванов АФК ещё теги
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