Президент «Урала» поддержал решение РФС остаться в УЕФА

Президент «Урала» поддержал решение РФС отказаться от перехода в АФК (Азиатскую футбольную конфедерацию) и остаться в УЕФА.

«Считаю, это абсолютно здравое решение. У нас в исполкоме сидят грамотные люди и не факт, что при переходе в Азию мы будем играть. Ждем возвращения», - говорит Иванов «РБ Спорту».

Напомним, что почти два года сборная России и российский клубы не могут играть официальные матчи в УЕФА по политическим причинам. Поэтому сборной России приходится проводить товарищеские матчи.

Ранее глава РФС Александр Дюков рассказал, что в марте 2024 года россияне планируют сыграть с соперником из УЕФА и участником Евро-2024 – сборной Сербии.