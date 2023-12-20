Сёмин: То, что наша сборная сыграет поединок с Сербией — очень хорошая новость

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Сербии, который запланирован на март.

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что УЕФА «дал добро» на проведение игры.

Специалист отметил, что то, что российская команда сыграет против сербов является хорошей новостью и похвалил РФС, который делает все возможное, чтобы были товарищеские встречи против зарубежных команд.

«Сербия — очень серьезная команда. Этот матч не имеет никакой политической подоплеки, ведь мы с сербами друзья», - приводит слова Сёмина Metaratings.ru.