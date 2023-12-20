Дюков отреагировал на слова Карпина, что молодым игрокам стоит уезжать в Европу

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о словах главного тренера национальной сборной России Валерия Карпина, который заявил, что молодым российским футболистам стоит уезжать в Европу.

Спортивный функционер отметил, что, как руководитель РФС, он заинтересован в том, чтобы были сильные соревнования на территории России.

«Никто не говорит, что тот же Головин остановился бы в развитии в России», - приводит слова Дюкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после слов Карпина в СМИ была различная реакция на его слова.

Некоторые поддержали наставника, некоторым, наоборот, не понравилось сказанное.