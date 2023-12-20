Сборная России может провести товарищеский матч против сборной Беларуси в 2024 году

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что в следующем году национальная сборная России может провести товарищеский матч против сборной Беларуси.

Спортивный функционер отметил, что на данный момент идут переговоры.

«Есть высокая вероятность, что эта команда может стать соперником сборной России в течение 2024 года. Но точно не в марте», - приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что в марте состоится товарищеский матч против сборной Сербии, который одобрен решением УЕФА.