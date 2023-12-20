Тарханов: «Переход в Азию – путь в неизвестность»

Российский тренер и эксперт Александр Тарханов не сомневается в правильности решения исполкома РФС оставаться в УЕФА и не переходить в АФК (Азиатскую футбольную конфедерацию).

«Азия — путь в неизвестность. Там могут нас не принять, какие‑то команды начнут отказываться с нами играть», - говорит специалист для «Матч ТВ».

Тарханов добавил, что РФС необходимо оставаться в Европе и продолжать добиваться права играть официальные матчи.

Ранее сообщалось, что практически все участники исполкома РФС настояли на том, чтобы Россия продолжала оставаться в УЕФА. Об этом заявил Ахмед Айдамиров.