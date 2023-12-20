Дюков намекнул на игру сборной России с командой из Латинской Америки

Президент РФС Александр Дюков намекнул на то, что в 2024 году сборная России может встретиться с одной из команд из Латинской Америки.

«Важный регион. Нам важно совершать поездки туда. С одной из сборных из Южной Америки есть возможность сыграть в 2024 году», - приводит слова Дюкова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшем году россияне встречались со сборной Кубы, которая являлась единственным соперником из латиноамериканского региона. В том ноябрьском матче команда Валерия Карпина одержала победу с неприличным счётом 8:0. Латинская Америка растянулась с севера – на юг, от Мексики – до Аргентины.