​Сборная России сыграет против Сербии – Дюков

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков в разговоре с журналистами подтвердил, что в следующем году сборные России и Сербии проведут товарищеский матч. По словам Дюкова, договорённость о проведении игры была достигнута, и одобрение от УЕФА было получено. Матч пройдёт в России в конце марта.

Отметим, что сборная Сербии смогла напрямую выйти на чемпионат Европы – 2024, поэтому в марте у команды не запланировано официальных матчей. Сборная России, в свою очередь, официальные игры не проводит уже больше двух лет – сейчас команда находится под санкцияи.

Последний товарищеский матч – против Кубы – сборная России выиграла со счётом 8:0.