Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

​Вегхорст не согласен с ван Галем о подстроенном под Месси чемпионате мира

20 Декабря 2023 • 18:31 Комментировать

В конце прошлого года сборная Аргентины с Лионелем Месси в составе выиграла чемпионат мира. Луи ван Галь, который на том турнире тренировал сборную Нидерландов, позже говорил, что мундиаль был подстроен под победу Месси. Нападающий «оранжевых» Ваут Вегхорст не согласен с ван Галем.

«Слова ван Галя об особом отношении к Аргентине? Нет, честно говоря, я не согласен с ним. Я слышал, что он сказал, но я так не думаю», - сказал Вегхорст ESPN.

Напомним, что на стадии 1/4 финала чемпионата мира – 2022 сборная Аргентины обыграла Нидерланды по пенальти. После игры между Лионелем Месси и Ваутом Вегхорстом произошёл конфликт.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Луи Ван Галь Ваут Вегхорст сборная Нидерландов ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 20 Декабря
18:31 · Чемпионат мира 2026
​Вегхорст не согласен с ван Галем о подстроенном под Месси чемпионате мира
18:05 · Чемпионат мира 2026
Григорян кратко высказался о решении РФС остаться в УЕФА
17:41 · Чемпионат мира 2026
Булыкин: Понятно, что РФС точно не будет делать плохо нашему футболу
17:34 · Чемпионат мира 2026
Дюков: «Никаких переговоров с Карпиным о продлении контракта не вели»
16:06 · Международные
Камоцци: «РФС принял верное решение, оставшись в УЕФА»
19 Декабря
12:31 · Россия. Премьер-лига
Горшков рассказал, почему Осинькин не подходит на роль главного тренера сборной России 1
09:26 · Чемпионат мира 2026
Скалони рассказал о роли Месси в сборной Аргентины
18 Декабря
21:24 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян объяснил выбор в пользу сборной Армении
17:18 · Чемпионат мира 2026
​Ровно год назад Месси выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины 1
17:15 · Чемпионат мира 2026
Месси: «Прошёл ровно год с момента самого прекрасного безумия в моей карьере»
17 Декабря
18:39 · Чемпионат мира 2026
Тактаров убежден, что российский футбол не может развиваться в условиях изоляции
16:53 · Чемпионат мира 2026
​Валуев высказался о возможном матче Россия – Сербия
13:26 · Чемпионат мира 2026
Быстров: «Никакой пользы от перехода в Азию не будет» 1
16 Декабря
18:32 · Чемпионат мира 2026
Лунёв высказался о возможном назначении Черчесова на должность главного тренера сборной Азербайджана 1
16:52 · Италия. Серия Б
Денис Черышев высказался об отстранении российских команд от участия в международных соревнованиях 1
Все новости
Рекомендуем