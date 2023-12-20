​Вегхорст не согласен с ван Галем о подстроенном под Месси чемпионате мира

В конце прошлого года сборная Аргентины с Лионелем Месси в составе выиграла чемпионат мира. Луи ван Галь, который на том турнире тренировал сборную Нидерландов, позже говорил, что мундиаль был подстроен под победу Месси. Нападающий «оранжевых» Ваут Вегхорст не согласен с ван Галем.

«Слова ван Галя об особом отношении к Аргентине? Нет, честно говоря, я не согласен с ним. Я слышал, что он сказал, но я так не думаю», - сказал Вегхорст ESPN.

Напомним, что на стадии 1/4 финала чемпионата мира – 2022 сборная Аргентины обыграла Нидерланды по пенальти. После игры между Лионелем Месси и Ваутом Вегхорстом произошёл конфликт.