Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Силкин: «Считаю мудрым решение исполкома РФС отложить вопрос с переходом в Азию» эксклюзив

20 Декабря 2023 • 18:25 Комментировать

Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о решении исполкома РФС взять паузу по вопросу перехода в Азию.

- Сегодня исполком отказался от перехода в Азию и решил взять паузу по этому вопросу на год. Вы поддерживаете такое решение?

- А для чего нам переходить в Азию?

- Для игровой практики.

- С кем? Это не серьезно. Мы уже столько играли с этими странами, и толку от этих матчей не было. Считаю, что отложить решение на год - правильное. Тогда может появиться что-то конкретное. Поэтому считаю такое решение мудрым, ведь многие наши команды хотят играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Думаю, что за год все должно нормализоваться.

- Почти все футбольные эксперты приветствовали решение РФС отказаться от перехода в Азию в ближайшее время. Вас не удивляет такое единодушие, все-таки должны быть разные мнения?

- Думаю, что перед голосованием члены исполкома все обсудили и о чем-то договорились. С одной стороны, наши команды не проявили себя в Лиге чемпионов, когда участвовали в этом турнире, и не понятно, что лучше для нас: показать наш уровень футбола или спрятаться.

- Показать свой уровень – это перейти в Азию и там играть?

- Нет. Считаю, что показать свой уровень можно только в европейских соревнованиях. Наша федерация оплачивает взносы в УЕФА. Мне бы хотелось сравнивать наш футбол не с Азией, а с европейскими странами.

- Вы готовы ждать этого много лет?

Реклама


- Может через год все решится. Смысл подписываться на Азию? Мы же не знаем, когда все это закончится.

- Дюков сказал, что возможностью перехода в Азию мы можем воспользоваться в следующем году, то есть вопрос окончательно не закрыт. Зачем возвращаться к нему?

- Не знаю, почему было принято такое решение.

- Члены исполкома РФС посчитали, что переход в Азию не имеет смысла, потому что ФИФА не дает гарантий допуска к международным турнирам. Это весомый аргумент, чтобы отложить решение?

- Думаю, что Азия – это запасной аэродром. Но он не правильный. Разве оттого, что мы перейдем в Азию, у нас поднимется уровень в УЕФА? Это сложный вопрос. Думаю, что люди, которые возглавляют наш футбол, должны думать о его развитии.

- Но сейчас развития нет, если мы варимся в собственном соку.

- Его нет, но думать об этом надо. Для нас непонятно, хорошо или плохо, что мы не играем в Европе, потому что если бы все время вылетали из европейских турниров, то пошли бы разговоры о том, зачем нам вообще это надо.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Силкин Переход РФС в АФК
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 20 Декабря
18:31 · Чемпионат мира 2026
​Вегхорст не согласен с ван Галем о подстроенном под Месси чемпионате мира
18:05 · Чемпионат мира 2026
Григорян кратко высказался о решении РФС остаться в УЕФА
17:41 · Чемпионат мира 2026
Булыкин: Понятно, что РФС точно не будет делать плохо нашему футболу
17:34 · Чемпионат мира 2026
Дюков: «Никаких переговоров с Карпиным о продлении контракта не вели»
16:06 · Международные
Камоцци: «РФС принял верное решение, оставшись в УЕФА»
19 Декабря
12:31 · Россия. Премьер-лига
Горшков рассказал, почему Осинькин не подходит на роль главного тренера сборной России 1
09:26 · Чемпионат мира 2026
Скалони рассказал о роли Месси в сборной Аргентины
18 Декабря
21:24 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян объяснил выбор в пользу сборной Армении
17:18 · Чемпионат мира 2026
​Ровно год назад Месси выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины 1
17:15 · Чемпионат мира 2026
Месси: «Прошёл ровно год с момента самого прекрасного безумия в моей карьере»
17 Декабря
18:39 · Чемпионат мира 2026
Тактаров убежден, что российский футбол не может развиваться в условиях изоляции
16:53 · Чемпионат мира 2026
​Валуев высказался о возможном матче Россия – Сербия
13:26 · Чемпионат мира 2026
Быстров: «Никакой пользы от перехода в Азию не будет» 1
16 Декабря
18:32 · Чемпионат мира 2026
Лунёв высказался о возможном назначении Черчесова на должность главного тренера сборной Азербайджана 1
16:52 · Италия. Серия Б
Денис Черышев высказался об отстранении российских команд от участия в международных соревнованиях 1
Все новости
Рекомендуем