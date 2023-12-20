Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о решении исполкома РФС взять паузу по вопросу перехода в Азию.

- Сегодня исполком отказался от перехода в Азию и решил взять паузу по этому вопросу на год. Вы поддерживаете такое решение?

- А для чего нам переходить в Азию?

- Для игровой практики.

- С кем? Это не серьезно. Мы уже столько играли с этими странами, и толку от этих матчей не было. Считаю, что отложить решение на год - правильное. Тогда может появиться что-то конкретное. Поэтому считаю такое решение мудрым, ведь многие наши команды хотят играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Думаю, что за год все должно нормализоваться.

- Почти все футбольные эксперты приветствовали решение РФС отказаться от перехода в Азию в ближайшее время. Вас не удивляет такое единодушие, все-таки должны быть разные мнения?

- Думаю, что перед голосованием члены исполкома все обсудили и о чем-то договорились. С одной стороны, наши команды не проявили себя в Лиге чемпионов, когда участвовали в этом турнире, и не понятно, что лучше для нас: показать наш уровень футбола или спрятаться.

- Показать свой уровень – это перейти в Азию и там играть?

- Нет. Считаю, что показать свой уровень можно только в европейских соревнованиях. Наша федерация оплачивает взносы в УЕФА. Мне бы хотелось сравнивать наш футбол не с Азией, а с европейскими странами.

- Вы готовы ждать этого много лет?

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- Может через год все решится. Смысл подписываться на Азию? Мы же не знаем, когда все это закончится.

- Дюков сказал, что возможностью перехода в Азию мы можем воспользоваться в следующем году, то есть вопрос окончательно не закрыт. Зачем возвращаться к нему?

- Не знаю, почему было принято такое решение.

- Члены исполкома РФС посчитали, что переход в Азию не имеет смысла, потому что ФИФА не дает гарантий допуска к международным турнирам. Это весомый аргумент, чтобы отложить решение?

- Думаю, что Азия – это запасной аэродром. Но он не правильный. Разве оттого, что мы перейдем в Азию, у нас поднимется уровень в УЕФА? Это сложный вопрос. Думаю, что люди, которые возглавляют наш футбол, должны думать о его развитии.

- Но сейчас развития нет, если мы варимся в собственном соку.

- Его нет, но думать об этом надо. Для нас непонятно, хорошо или плохо, что мы не играем в Европе, потому что если бы все время вылетали из европейских турниров, то пошли бы разговоры о том, зачем нам вообще это надо.

Елена Григорьевская