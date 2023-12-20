Григорян кратко высказался о решении РФС остаться в УЕФА

Известный российский специалист Александр Григорян одним словом высказался о решении Российской футбольного союза (РФС) не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Напомним, что на сегодняшнем заседании все члены исполкома единогласно приняли решение, что переход в Азиатскую конфедерацию является нецелесообразным без гарантий ФИФА.

«Правильно!» - заявил Григорян в разговоре с Vprognoze.ru.

Напомним, что с февраля прошлого года весь российский футбол отстранён от участия во всех международных соревнованиях под эгидой УЕФА из-за политической ситуации в мире.