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Булыкин: Понятно, что РФС точно не будет делать плохо нашему футболу

20 Декабря 2023 • 17:41 Комментировать

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о решение Российского футбольного союза (РФС) остаться в УЕФА.

Экс-игрок сборной России отметил, что для Лиги чемпионов и сборной России лучше остаться в Европе, ведь пока идёт СВО, РФС могут и не взять в Азию.

«Понятно, что РФС точно не будет делать плохо нашему футболу. Если будут какие-то варианты, РФС в контакте с УЕФА и ФИФА будут решать вопросы. Пока остаться в Европе — оптимальный вариант для нас», - приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Напомним, что весь российский футбол временно отстранён от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин РФС УЕФА ещё теги
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