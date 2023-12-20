Булыкин: Понятно, что РФС точно не будет делать плохо нашему футболу

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о решение Российского футбольного союза (РФС) остаться в УЕФА.

Экс-игрок сборной России отметил, что для Лиги чемпионов и сборной России лучше остаться в Европе, ведь пока идёт СВО, РФС могут и не взять в Азию.

«Понятно, что РФС точно не будет делать плохо нашему футболу. Если будут какие-то варианты, РФС в контакте с УЕФА и ФИФА будут решать вопросы. Пока остаться в Европе — оптимальный вариант для нас», - приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Напомним, что весь российский футбол временно отстранён от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.