Дюков: «Никаких переговоров с Карпиным о продлении контракта не вели»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался по поводу продления контракта с главным тренером национальной сборной России Валерием Карпиным.

«Нет, на данный момент мы ничего не обсуждали, никаких переговоров не вели», - приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

Напомним, что действующий контракт наставника «Ростова» с РФС рассчитан до лета следующего года.

54-летний специалист возглавил сборную России в июле 2021 года.

Напомним, что российская команды отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.