Бывший президент московского «Динамо» и «Арсенала» из Тулы Гурам Аджоев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал решение РФС не переходить в Азию.

«Я думаю, что РФС правильно сделал, что принял решение не переходить в Азию. Далеко ведь ездить, какие затраты будут у команд? Если бы где-то рядом это было, а представляете, какие расстояния придётся преодолевать?» - сказал Аджоев.

20 декабря на исполкоме Российского футбольного союза было принято решение о прекращении рассмотрения вариантов с переходом в Азию.