Скалони рассказал о роли Месси в сборной Аргентины

Рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони поведал о роли звездного форварда Лионеля Месси в национальной команде.

«У Месси свой метод руководства командой. Лионель наш капитан, он подталкивает партнеров идти вперед. Лео подает им пример на поле. Он всегда помогал команде и показывал в сборной прекрасный футбол. Я очень рад тренировать его», - передает слова наставника портал Goal.com.

Напомним, что сборная Аргентины в конце прошлого года стала чемпионом мира. В финале мундиаля в Катаре «альбиселесте» в серии пенальти одержали победу над сборной Франции. Месси был признан лучшим игроком турнира.