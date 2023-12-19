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Скалони рассказал о роли Месси в сборной Аргентины

19 Декабря 2023 • 09:26 Комментировать

Рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони поведал о роли звездного форварда Лионеля Месси в национальной команде.

«У Месси свой метод руководства командой. Лионель наш капитан, он подталкивает партнеров идти вперед. Лео подает им пример на поле. Он всегда помогал команде и показывал в сборной прекрасный футбол. Я очень рад тренировать его», - передает слова наставника портал Goal.com.

Напомним, что сборная Аргентины в конце прошлого года стала чемпионом мира. В финале мундиаля в Катаре «альбиселесте» в серии пенальти одержали победу над сборной Франции. Месси был признан лучшим игроком турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
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