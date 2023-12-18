​Ровно год назад Месси выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины

Ровно год назад, 18 декабря 2022 года, состоялся финал чемпионата мира в Катаре. В финальном поединке сборная Аргентины обыграла Францию по пенальти после ничьей 3:3.

В том финале Килиан Мбаппе стал автором хет-трика в составе французской команды. За аргентинцев дубль оформил Лионель Месси, а ещё один гол забил Анхель ди Мария.

В серии одиннадцатиметровых ударов Аргентина выиграла, и после этого Лионель Месси поднял над головой кубок мира.

Отметим, что для сборной Аргентины это была первая победа на чемпионате мира с 1990 года.

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