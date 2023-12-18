Месси: «Прошёл ровно год с момента самого прекрасного безумия в моей карьере»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси вспомнил свой триумф на чемпионате мира – 2022, который прошёл в Катаре.

Ровно год назад, 18 декабря 2022 года, сборная Аргентины в финале мундиаля одолела сборную Франции (3:3, 4:2 – по пенальти).

«Прошел один год с момента самого прекрасного безумия в моей карьере. Незабываемые воспоминания, которые останутся со мной на всю жизнь. С праздником всех», — написал Месси на своей страничке в социальной сети.

Напомним, на ЧМ-2022 Месси провел семь матчей, в которых забил семь мячей и стал автором трех результативных передач. Отметим, что 36-летний аргентинец был признан лучшим игроком турнира.