Футбольный эксперт Игорь Колыванов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением касательно возможного перехода РФС в азиатскую конфедерацию.

«Об этом ведь говорят уже очень давно. Сейчас какая-то новая волна пошла, опять стали это обсуждать активно. Я, честно, даже не представляю, как это будет происходить. То есть вообще никакого понимания касательно этой ситуации. Что в начале года я не понимал, как все может быть, что сейчас. Все в подвешенном состоянии. Ясно только одно, что если переход состоится, то поменяется абсолютно все. То есть в Европе мы играть не можем, а в Азии можем. Где и когда будем играть, в какой чемпионат все будет трансформироваться. Как отборочные будут проходить во все турниры? Так что тема очень непростая», - сказал Колыванов.