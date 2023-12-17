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Тактаров убежден, что российский футбол не может развиваться в условиях изоляции

17 Декабря 2023 • 18:39 Комментировать

Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров высказался об уровне российского футбола.

Спортсмен отметил, что сейчас происходит ужасное для российского футбола, ведь нельзя развиваться, когда ты стоишь на одном месте, поэтому игроки должны играть во всех лигах.

«Не зная психологию футболистов, как можно выигрывать международные матчи? Ты не знаешь психологию футболистов Франции, Англии, если не играл», - приводит слова Тактарова Sport24.

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Олег Тактаров
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