​Валуев высказался о возможном матче Россия – Сербия

Известный в прошлом боксёр Николай Валуев, который сейчас является депутатом Госдумы, высказался о возможном товарищеском матче между сборными России и Сербии.

Сообщалось, что матч Россия – Сербия может состояться в конце марта.

«Товарищеский матч между Россией и Сербией – прекрасная идея. Будет здорово, если эта игра состоится. У сербов хорошая, сильная сборная, это отличный соперник», - цитирует Валуева «РБ Спорт».

Стоит напомнить, что из-за санкций сборная России сейчас проводит только товарищеские матчи – от официальных соревнований команда отстранена. Последний товарищеский матч – против Кубы – команда Валерия Карпина выиграла со счётом 8:0.