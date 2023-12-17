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Быстров: «Никакой пользы от перехода в Азию не будет»

17 Декабря 2023 • 13:26 Комментировать

Экс-игрок петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«РФС правильно поступает, что не разрывает связей с ФИФА и УЕФА. Нам сейчас нужно просто быть на своем месте и пытаться как-то выживать. Никакой пользы от перехода в Азию не будет», - приводит слова эксперта RT.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.

Экс-игрок сборной России Быстров жёстко оскорбил ФИФА и УЕФА

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Быстров Переход РФС в АФК
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