Быстров: «Никакой пользы от перехода в Азию не будет»

Экс-игрок петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«РФС правильно поступает, что не разрывает связей с ФИФА и УЕФА. Нам сейчас нужно просто быть на своем месте и пытаться как-то выживать. Никакой пользы от перехода в Азию не будет», - приводит слова эксперта RT.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.

Экс-игрок сборной России Быстров жёстко оскорбил ФИФА и УЕФА