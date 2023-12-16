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Лунёв высказался о возможном назначении Черчесова на должность главного тренера сборной Азербайджана

16 Декабря 2023 • 18:32 Комментировать (1)

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв высказался о возможном назначении на должность главного тренера сборной Азербайджана Станислава Черчесова.

Вратарь сборной России отметил, что такого специалиста хочется видеть у руля хорошей команды, ведь где бы он не работал, то всегда давал хороший результат.

«Даже не сомневаюсь, что он и в Азербайджане даст результат. Что мне удалось заметить в вашей национальной команде за короткое время, то тренер с дисциплиной, коим является Саламович, придется ко двору», - приводит слова Лунёва azerisport.com.

Напомним, что Черчесов с лета находится без работы после того, как у него закончилось сотрудничество с венгерским «Ференцварошем». 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Азербайджана Станислав Черчесов Андрей Лунёв ещё теги
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Комментарии (1)
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Leonardis
16 Декабря 2023 в 19:11
О, вот это .да!
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