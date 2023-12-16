Лунёв высказался о возможном назначении Черчесова на должность главного тренера сборной Азербайджана

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв высказался о возможном назначении на должность главного тренера сборной Азербайджана Станислава Черчесова.

Вратарь сборной России отметил, что такого специалиста хочется видеть у руля хорошей команды, ведь где бы он не работал, то всегда давал хороший результат.

«Даже не сомневаюсь, что он и в Азербайджане даст результат. Что мне удалось заметить в вашей национальной команде за короткое время, то тренер с дисциплиной, коим является Саламович, придется ко двору», - приводит слова Лунёва azerisport.com.

Напомним, что Черчесов с лета находится без работы после того, как у него закончилось сотрудничество с венгерским «Ференцварошем».