Заварзин: «Команда у Сербии достаточно солидная»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин высказался о возможном товарищеском матче между сборной России и национальной командой Сербии.

Ранее появилась информация, что игра может пройти в конце марта в Санкт-Петербурге.

«Конечно, было бы интересно, если бы сыграли этот матч. Потому что команда у Сербии достаточно солидная. Посмотрим, что наши могут показать по сравнению с товарищеским матчем с Кубой», — приводит слова Заварзина Rusfootball.

Напомним, свой последний контрольный поединок сборная России провела в ноябре против Кубы. Встреча завершилась крупной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 8:0.