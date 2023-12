Месси лучше Марадоны – рейтинг

Журнал Four Four Two порадовал любителей футбола очередным интересным рейтингом. На этот раз речь идёт о рейтинге лучших аргентинских футболистов в истории.

Первое место в рейтинге занял звёздный Лионель Месси, который сейчас выступает за «Интер Майами» в МЛС. Ранее Месси играл в Европе за «Барселону» и «ПСЖ». В конце октября Лео выиграл «Золотой мяч» в восьмой раз в карьере.

На второй строчке рейтинга оказался легендарный Диего Марадона, который ушёл из жизни в ноябре 2020 года. Тройку замкнул Марио Кемпес. В топ-5 также входят Даниэль Пассарелла и Габриэль Батистута.