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Месси лучше Марадоны – рейтинг

15 Декабря 2023 • 22:32 Комментировать (1)

Журнал Four Four Two порадовал любителей футбола очередным интересным рейтингом. На этот раз речь идёт о рейтинге лучших аргентинских футболистов в истории.

Первое место в рейтинге занял звёздный Лионель Месси, который сейчас выступает за «Интер Майами» в МЛС. Ранее Месси играл в Европе за «Барселону» и «ПСЖ». В конце октября Лео выиграл «Золотой мяч» в восьмой раз в карьере.

На второй строчке рейтинга оказался легендарный Диего Марадона, который ушёл из жизни в ноябре 2020 года. Тройку замкнул Марио Кемпес. В топ-5 также входят Даниэль Пассарелла и Габриэль Батистута.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Лионель Месси Сборная Аргентины Марио Кемпес Интер Майами ещё теги
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Комментарии (1)
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Alex1972
15 Декабря 2023 в 22:52
Да..
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